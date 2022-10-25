Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало

"Хочу поблагодарить за поддержку Украины, суверенитет, территориальную целостность. У нас сегодня параллельно очень важное событие проходит в Германии. Обсуждают будущее восстановление Украины. Я знаю, что вы были в Черниговской области", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что пока говорят о стратегических планах, в Украине есть важные моменты, вещи, которые нужно очень быстро отстроить в стране. Также Зеленский попросил Штайнмайера подтвердить сигнал, что Германия готова рассматривать возможность помощи по восстановлению региона в Чернигове.

"Украинская сторона и я лично доволен нашими разговорами, благодарен немецкой стороне, что мы получили первые системы ПВО IRIS-T, которые демонстрируют мощные результаты. Одной системы мало", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что в этом направлении хотели обсудить детали, где Германия может ускориться и помочь. По его словам, риторика в Европе, в Германии в пользу поддержки Украины она более теплая, чем погода сегодня на улице.