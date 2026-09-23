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Зеленський: ШІ може почати ухвалювати рішення на війні вже наступного року

22:46 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: ШІ може почати ухвалювати рішення на війні вже наступного року Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Війну проти України необхідно завершити до того, як штучний інтелект почне самостійно ухвалювати рішення на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив з трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави наголосив, що світовій спільноті варто негайно врахувати стрімкий розвиток військових технологій та новітніх систем озброєння. На його думку, діяти потрібно до того, як технологічний процес перейде на новий рівень.

"Уже наступного року існує реальна ймовірність, що рішення на полі бою почне приймати штучний інтелект, а не лише люди. Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки", - підкреслив Зеленський.

Президент також звернувся до світових лідерів із закликом свідомо уповільнити розвиток зброї та технологій, які призначені для ураження людей.

Він підкреслив, що стримати ці процеси потрібно до того, як штучний інтелект отримає ще ширші можливості для ведення бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ. За його словами, Київ готовий припинити удари по російських енергооб’єктах за умови, що Москва також зупинить атаки на українську енергетику.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що за допомогою президента США Дональда Трампа війну в Україні вдасться завершити до зими.

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