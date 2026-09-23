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Зеленский: ИИ может начать принимать решения на войне уже в следующем году

22:46 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский: ИИ может начать принимать решения на войне уже в следующем году Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Войну против Украины необходимо завершить до того, как искусственный интеллект станет самостоятельно принимать решения на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу следует немедленно учесть стремительное развитие военных технологий и новейших систем вооружения. По его мнению, действовать следует до того, как технологический процесс перейдет на новый уровень.

"Уже в следующем году существует реальная вероятность, что решения на поле боя начнет принимать искусственный интеллект, а не только люди. Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратился к мировым лидерам с призывом замедлить развитие оружия и технологий, предназначенных для поражения людей.

Он подчеркнул, что сдержать эти процессы следует до того, как искусственный интеллект получит еще более широкие возможности для ведения боевых действий.

Напомним, Зеленский заявил, чтоУкраина готова к энергетическому перемирию с РФ. По его словам, Киев готов прекратить удары по российским энергообъектам при условии, что Москва также остановит атаки на украинскую энергетику.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что с помощью президента США Дональда Трампа войну в Украине удастся завершить к зиме.

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