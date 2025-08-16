ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський ще не отримував звістки від Трампа після розмови з Путіним, - FT

Субота 16 серпня 2025 03:07
UA EN RU
Зеленський ще не отримував звістки від Трампа після розмови з Путіним, - FT Фото: Зеленський, Путін, Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський ще чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, близький до Зеленського співрозмовник стверджує, що український той поки що не отримував жодних звісток від Трампа після переговорів із Путіним і назвав ситуацію "дуже дивною".

Інше джерело охарактеризувало підсумки саміту на Алясці як "нічогобургер"(nothingburger - вислів, який використовують для опису ситуації, що привертає багато уваги, але при ближчому розгляді виявляється практично неважливою - ред.).

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска, де головною темою переговорів стала війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Спочатку планувалося, що переговори відбудуться у форматі "тет-а-тет", проте згодом вони пройшли у форматі "три на три" і тривали близько трьох годин.

З американської сторони на зустрічі також були присутні держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф. Разом з Путіним брали участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його помічник Юрій Ушаков.

Представники російської делегації вже охарактеризували переговори між Трампом і Путіним на Алясці як "позитивні". Зокрема, посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною".

Сам же Трамп вже заявив, що після розмови з Путіним зателефонує президенту Володимиру Зеленському.

Про що говорили Трамп і Путін і чи є "угода" щодо України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна Дональд Трамп Володимир Зеленський Аляска
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія