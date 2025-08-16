Зеленский еще не получал известия от Трампа после разговора с Путиным, - FT

Президент Украины Владимир Зеленский еще ждет звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, близкий к Зеленскому собеседник утверждает, что украинский тот пока не получал никаких известий от Трампа после переговоров с Путиным и назвал ситуацию "очень странной".

Другой источник охарактеризовал итоги саммита на Аляске как "ничегобургер" (nothingburger - выражение, которое используют для описания ситуации, привлекающей много внимания, но при ближайшем рассмотрении оказывается практически неважной - ред.)

Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска, где главной темой переговоров стала война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Изначально планировалось, что переговоры состоятся в формате "тет-а-тет", однако впоследствии они прошли в формате "три на три" и длились около трех часов.

С американской стороны на встрече также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Вместе с Путиным участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его помощник Юрий Ушаков.