Зеленский еще не получал известия от Трампа после разговора с Путиным, - FT

Суббота 16 августа 2025 03:07
UA EN RU
Зеленский еще не получал известия от Трампа после разговора с Путиным, - FT Фото: Зеленский, Путин, Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский еще ждет звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, близкий к Зеленскому собеседник утверждает, что украинский тот пока не получал никаких известий от Трампа после переговоров с Путиным и назвал ситуацию "очень странной".

Другой источник охарактеризовал итоги саммита на Аляске как "ничегобургер" (nothingburger - выражение, которое используют для описания ситуации, привлекающей много внимания, но при ближайшем рассмотрении оказывается практически неважной - ред.)

Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска, где главной темой переговоров стала война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Изначально планировалось, что переговоры состоятся в формате "тет-а-тет", однако впоследствии они прошли в формате "три на три" и длились около трех часов.

С американской стороны на встрече также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Вместе с Путиным участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его помощник Юрий Ушаков.

Представители российской делегации уже охарактеризовали переговоры между Трампом и Путиным на Аляске как "позитивные". В частности, посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной".

Сам же Трамп уже заявил, что после разговора с Путиным позвонит президенту Владимиру Зеленскому.

О чем говорили Трамп и Путин и есть ли "сделка" по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

