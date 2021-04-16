Зеленский о "Северном потоке-2": это не бизнес, это - война

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента .

По его словам, если "Северный поток-2" достроят - не только Украина проиграет.

"Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить - это ("Северный поток", - ред.) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны", - заявил он.

Отметим, что уже летом этого года Россия планирует достроить газопровод "Северный поток-2". В это же время планируют запустить первые объемы в сторону Германии.