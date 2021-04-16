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Зеленський про "Північний потік-2": це не бізнес, це - війна

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. Це інформаційна та енергетична війна.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, якщо "Північний потік-2" добудують - не лише Україна програє.

"Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати - це ("Північний потік", - ред.) не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - заявив він.

Зазначимо, вже цього літа Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планується і запустити перші обсяги в сторону Німеччини.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України.

Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

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Новини України Північний потік-2Володимир Зеленський
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