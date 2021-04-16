Зеленський про "Північний потік-2": це не бізнес, це - війна

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента .

За його словами, якщо "Північний потік-2" добудують - не лише Україна програє.

"Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати - це ("Північний потік", - ред.) не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - заявив він.

Зазначимо, вже цього літа Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планується і запустити перші обсяги в сторону Німеччини.