Госдеп США назвал условие введения новых санкций против "Северного потока-2"

По его словам, США введут новые ограничения при условии, что в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта.

"Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона", - подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что, если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.