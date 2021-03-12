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Госдеп США назвал условие введения новых санкций против "Северного потока-2"

Новина українською → Вашингтон, Пятница 12 марта 2021 02:24
Госдеп США назвал условие введения новых санкций против "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". США продолжают изучать участников достройки.

Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

По его словам, США введут новые ограничения при условии, что в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта.

"Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона", - подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что, если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.

Напомним, в американском Конгрессе потребовали от Госдепа США новых санкций против "Северного потока-2".

Ввести новые санкции против российского газопровода призывали Вашингтон и в Офисе президента Украины.

Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" можно узнать мнение экспертов относительно того, какими будут последствия запуска этого газопровода.

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