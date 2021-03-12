Госдеп США назвал условие введения новых санкций против "Северного потока-2"
Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". США продолжают изучать участников достройки.
По его словам, США введут новые ограничения при условии, что в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта.
"Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона", - подчеркнул Прайс.
Он также отметил, что, если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.
Напомним, в американском Конгрессе потребовали от Госдепа США новых санкций против "Северного потока-2".
Ввести новые санкции против российского газопровода призывали Вашингтон и в Офисе президента Украины.
Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" можно узнать мнение экспертов относительно того, какими будут последствия запуска этого газопровода.