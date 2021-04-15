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"Северный поток-2" планируют запустить уже летом

Новина українською → Москва, Четверг 15 апреля 2021 14:43
"Северный поток-2" планируют запустить уже летом Фото: Россия заканчивает строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Анастасия Рокитна

Уже летом этого года Россия планирует достроить газопровод "Северный поток-2". В это же время планируют запустить первые объемы в сторону Германии.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ, сообщает ТАСС.

Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна" как провокацию, но не более того, отметил он. В начале апреля оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, подачи газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, сейчас готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Отметим, глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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