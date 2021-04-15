Глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что остановка газопровода " Северный поток-2 " не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD .

По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".

"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода, - ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.

Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".