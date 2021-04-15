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Глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины

Новина українською → Берлин, Четверг 15 апреля 2021 10:34
Глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины Фото: глава МИД Германии Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что остановка газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".

"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода, - ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.

Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.

Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

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