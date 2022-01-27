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Зеленський сьогодні поговорить з Байденом: що відомо

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Четвер 27 січня 2022 17:24
Зеленський сьогодні поговорить з Байденом: що відомо Фото: президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Розмова відбудеться після того, як США і НАТО передали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Так, Сьогодні буде дзвінок", - заявило джерело видання.

Друге джерело РБК-Україна уточнило, що розмова запланована на 21:00.

Гарантії безпеки

26 січня США і НАТО передали Росії свої письмові відповіді на "гарантії безпеки". На цю мить відомо, що Москві точно відмовлено в гарантіях не розширення Північноатлантичного альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не буде розкривати зміст відповідей.

У свою чергу в МЗС України заявили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" враховані позиції та пропозиції України.

Агресія Росії проти України

На кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

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