Зеленський сьогодні поговорить з Байденом: що відомо

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Розмова відбудеться після того, як США і НАТО передали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Так, Сьогодні буде дзвінок", - заявило джерело видання.

Друге джерело РБК-Україна уточнило, що розмова запланована на 21:00.

Гарантії безпеки

26 січня США і НАТО передали Росії свої письмові відповіді на "гарантії безпеки". На цю мить відомо, що Москві точно відмовлено в гарантіях не розширення Північноатлантичного альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не буде розкривати зміст відповідей.

У свою чергу в МЗС України заявили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" враховані позиції та пропозиції України.

Агресія Росії проти України

На кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.