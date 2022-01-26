Не должен стать сюрпризом. США направили России ответ на "гарантии безопасности"
Соединенные Штаты Америки сегодня направили России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Накануне в Госдепе США заявляли, что содержание ответа не станет сюрпризом ни для России, ни для союзников Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg.
Российская сторона также уведомила о получении ответа от США. По информации издания "Коммерсантъ", документ в Министерство иностранных дел РФ привез посол США Джон Салливан. Он доставил два документа: один от США, второй от НАТО.
Накануне агентство Bloomberg рассказало, что американский ответ на российские предложения может содержать:
- перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией;
- перечень действий и поступков России, которые вызывают беспокойство у Европы.
Как отмечало издание, вряд ли в своем ответе США будут обсуждать требования российской стороны.
Учтено ли мнение Украины
Вчера на брифинге в Госдепе представитель ведомства Нед Прайс заявил, что США показали Украине предварительное содержание документа, чтобы услышать мнение украинских партнеров и учесть его в конечном тексте ответа Кремлю.
"Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - сказал Прайс, добавив, что для России американский ответ также не будет сюрпризом.
Напомним, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".