Зеленский сегодня представит свою команду

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский планирует выступить в политическом ток-шоу "Право на владу"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 апреля, пообещал представить членов своей команды. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Зеленский сегодня пообещал представить своих экспертов. На вопрос журналиста, будут ли они занимать высокопоставленные должности в случае победы Зеленского, он ответил: "Не совсем там такой этап".

"Я представлю тех людей, которые рядом со мной, экспертов", - сказал Зеленский.

Зеленский планирует выступить в политическом ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в 21:00.

Напомним, у Зеленского еще не определились с кадровыми решениями. В частности, его пресс-служба сообщила, что никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали.

Добавим, сообщалось, что Зеленский представит команду, с которой будет работать в случае победы на выборах президента 2019 до дебатов, которые могут состояться 19 апреля.

Отметим, ранее Зеленский назвал всех своих советников. Так, спикером команды Зеленского по вопросам избирательной кампании является политтехнолог Дмитрий Разумков. Председатель предвыборного штаба - руководитель ООО "95 квартал" Иван Баканов. Идеолог партии "Слуга народа" - Руслан Степанчук.

В качестве координатора штаба выступает Александра Корниенко, за цифровое направление отвечают Михаил Федотов и Святослав Юраш.

Бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер является экспертом по транспортным вопросам, а бывший первый замглавы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин - эксперт по вопросам информационной и языковой политики. Президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев, который курирует вопросы налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олег Бондаренко - отвечает за экологическую тематику и правовые вопросы, и юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук. Вопросами народовластия и электронного правительства занимается завкафедры права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко, за региональное развитие отвечает основатель школы мэров Руслан Рохов.