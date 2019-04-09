"Зе!Команда" назвала своих основных экспертов и советников

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Среди экспертов - экс-замглавы НТКУ и Минифраструктуры

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала своих основных экспертов, советников и представителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Зеленского.

Среди представителей "Зе!Команды" спикер по вопросам избирательной кампании, эксперт по общественно-политическим вопросам Дмитрий Разумков, председатель предвыборного штаба и руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александра Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

В числе экспертов - бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и бывший первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин. Шульмейстер будет заниматься вопросами транспорта и инфраструктуры, а Харебин - информационной и языковой политикой, а также общеполитическими вопросами.

В расширенном списке также есть почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев, который курирует вопросы налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Назван также председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олег Бондаренко - экология, правовые вопросы.

Кроме того, среди новых имен в этом перечне заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко - E-government и народовластия, основатель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого Руслан Рохов - местное и региональное развитие, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

В списке советников, как и раньше, включены бывшие министры финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге по случаю завершения голосования вечером в воскресенье, 31 марта, сообщил журналистам, когда он объявит свою пятерку претендентов на ключевые должности.

"До конца второго тура я сказал, что покажу вам пятерку лидеров. До конца второго тура, раньше этого не будет", - отметил Зеленский.