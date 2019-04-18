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Зеленський сьогодні представить свою команду

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 11:50
Зеленський сьогодні представить свою команду
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський планує виступити в політичному ток-шоу "Право на владу"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 18 квітня пообіцяв назвати членів своєї команди. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Зеленський сьогодні пообіцяв представити своїх експертів. На питання журналіста, чи будуть вони займати високі посади в разі перемоги Зеленського, він відповів: "Не зовсім там такий етап".

"Я представлю тих людей, які поруч зі мною, експертів", - сказав Зеленський.

Зеленський планує виступити в політичному ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" о 21:00.

Нагадаємо, у Зеленського ще не визначилися з кадровими рішеннями. Зокрема, його прес-служба повідомила, що жодних кадрових рішень у команді Володимира Зеленського не приймали

Додамо, повідомлялося, що Зеленський представить команду, з якою буде працювати в разі перемоги на виборах президента 2019 до дебатів, які можуть відбутися 19 квітня.

Зазначимо, раніше Зеленський назвав всіх своїх радників. Так, спікером команди Зеленського з питань виборчої кампанії є політтехнолог Дмитро Разумков. Голова передвиборного штабу - керівник ТОВ "95 квартал" Іван Баканов. Ідеолог партії "Слуга народу" - Руслан Степанчук.

В якості координатора штабу виступає Олександра Корнієнка, за цифрове напрямок відповідають Михайло Федотов і Святослав Юраш.

Колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер є експертом з транспортних питань, а колишній перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін - експерт з питань інформаційної та мовної політики. Президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев, який курирує питання оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

Голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений фонд" Олег Бондаренко - відповідає за екологічну тематику та правові питання, і юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук. Питаннями народовладдя та електронного уряду займається завкафедри права Київського національного лінгвістичного університету Олександр Мережко, за регіональний розвиток відповідає засновник школи мерів Руслан Рохові.

 

 

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