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В штабе Зеленского пообещали, что он представит свою команду до дебатов

Новости » Выборы 2019    06.04.2019 - 01:15
В штабе Зеленского пообещали, что он представит свою команду до дебатов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты между Порошенко и Зеленским должны состояться 19 апреля

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представит команду, с которой будет работать в случае победы на выборах президента 2019 до дебатов, которые могут состояться 19 апреля. Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Команду, Зеленский сказал, представит к концу второго тура, до выборов он представит людей на ключевые должности. Я думаю, что да (представит свою команду к дебатам, - ред.)/ Потому что 19 число - дебаты, это последний день, потом наступает "день тишины", - отметил Разумков, отвечая на вопрос ведущего, представит ли Зеленский свою команду перед дебатами.

Отметим, что дебаты должны состояться 19 апреля.

Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу по дебатам между кандидатами перед вторым туром выборов 2019 с представителями штаба Петра Порошенко, переговоры со штабом кандидата Владимира Зеленского назначены на 8 апреля.

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