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У Зеленского еще не определились с кадровыми решениями

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 11:46
У Зеленского еще не определились с кадровыми решениями
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали

Никаких кадровых решений в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского не принимали. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

У Зеленского отметили, что сейчас продолжается процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности. Список на назначение объявит Владимир Зеленский.

"Любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование каких-либо фамилий в связи с должностями, является преждевременным. Команда Зеленского и ее представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее СМИ писали, что Зеленский планирует назначения сразу после выборов в Украине.

"Сообщение основываются на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь не зря же мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - добавили в пресс-службе.

Ранее в материале РБК-Украина говорилось о том, что главной опасностью во втором туре кандидата в президенты Владимира Зеленского видят низкую явку их сторонников.

Ранее в команде Петра Порошенко заявили, что не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов.

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