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Зеленский сделал заявление после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши

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Среда 16 марта 2022 00:52
Зеленский сделал заявление после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 марта, в Киеве встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, а также вице-премьером Польши. После встречи он поблагодарил всех, и отметил, что они оказывают большую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Они нам очень сильно помогают. Прежде всего это сильная позиция, что в такое время, когда много амбассадоров уехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, эти люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся. Они больше боятся за нашу судьбу", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что это очень дружественный шаг, и с такими друзьями и партнерами Украина сможет одержать победу.

Президент также сказал, что он абсолютно доверяет лидерам этих стран касательно гарантии безопасности Украины и ее будущего в Европейском союзе.

"Мы знаем на 100%, все, что мы обговариваем, оно действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине.

Ранее Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга.

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