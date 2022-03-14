Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Обменялись информацией о совместных шагах-наших и наших партнеров-на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", - написал Зеленский.

По словам президента, они обменялись информацией о совместных шагах Украины и партнеров на фоне российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО.

Также мы писали, что Зеленский рассказал о госпитале, в котором в одной палате с нашими бойцами лечат военного из Рязани.

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