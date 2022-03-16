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Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

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Середа 16 березня 2022 00:52
Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 березня, в Києві зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, а також віце-прем'єром Польщі. Після зустрічі він подякував усім, і зазначив, що вони надають велику допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Вони нам дуже сильно допомагають. Насамперед це сильна позиція, що в такий час, коли багато амбасадорів виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ, ці люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться. Вони більше бояться за нашу долю", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що це дуже дружній крок, і з такими друзями і партнерами Україна зможе здобути перемогу.

Президент також сказав, що він абсолютно довіряє лідерам цих країн щодо гарантії безпеки України та її майбутнього в Європейському Союзі.

"Ми знаємо на 100%, все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до позитивної мети для нашої країни", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський попросив Раду продовжити воєнний стан в Україні.

Раніше Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

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