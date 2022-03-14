ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 марта 2022 23:04
Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине. Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте ВР.

Согласно изданному указу президента, если парламент примет законопроект, то военное положение в Украине будет продлено еще на 30 суток.

Отметим, срок действия введенного 24 февраля военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.

Напомним, военное положение было введено после полномасштабного вторжения России в Украину. Нападение российской армии произошло утром 24 февраля 2022 года после того, как руководитель Кремля Владимир Путин объявил о "специальной операции" в Украине.

Как писало РБК-Украина, уже в среду, 16 февраля, Международный суд в Гааге примет первое решение в деле Украины против России. Суд должен объявить о мерах пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Военное положение Верховная рада Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную