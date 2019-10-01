Зеленский провел новое назначение в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента.

В указе президента, опубликованном 1 октября, говорится "назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины".

Кроме того, в этот день Зеленский уволил предыдущего начальника управления работы с личным составом Службы безопасности - Бориса Балиоза. Соответствующее решение опубликовано на сайте президента.

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. В пресс-службе СБУ назвали приоритетные направления работы. Добавим, что летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки, Владислава Бухарєва первым заместителем председателя СБУ, Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украины 29 августа назначили Ивана Баканова.