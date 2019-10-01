ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский провел новое назначение в СБУ

Новости » Политика    01.10.2019 - 14:26
Зеленский провел новое назначение в СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил нового начальника управления работы с личным составом СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента.

В указе президента, опубликованном 1 октября, говорится "назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины".

Кроме того, в этот день Зеленский уволил предыдущего начальника управления работы с личным составом Службы безопасности - Бориса Балиоза. Соответствующее решение опубликовано на сайте президента.

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. В пресс-службе СБУ назвали приоритетные направления работы. Добавим, что летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки, Владислава Бухарєва первым заместителем председателя СБУ, Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украины 29 августа назначили Ивана Баканова.

Опубликован концепт реформы СБУ Комитет Рады снизил порог незаконного обогащения в законе Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь