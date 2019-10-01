Зеленський здійснив нове призначення в СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив нового начальника управління роботи з особовим складом СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління роботи з особовим складом Служби безпеки України. Про це йдеться в указі президента.

В указі президента, опублікованому 1 жовтня, говориться "призначити Фараджева Ігоря Ельхановича начальником управління роботи з особовим складом Служби безпеки України".

Крім того, в цей день Зеленський звільнив попереднього начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки - Бориса Баліоза. Відповідне рішення опубліковане на сайті президента.

Нагадаємо, колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. У прес-службі СБУ назвали пріоритетні напрями роботи. Додамо, що влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

РБК-Україна писало, що раніше Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки, Владислава Бухарєва першим заступником голови СБУ, Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Новим главою Служби безпеки України на засіданні Верховної ради України 29 серпня призначили Івана Баканова.