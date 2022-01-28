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Зеленский считает ошибкой выезд дипломатов: капитан последним уходит с корабля, а у нас не "Титаник"

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выезд иностранных дипломатов из Украины ошибка. По его словам, дипломаты должны остаться в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я считаю, что это ошибка и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте", -

Он добавил, что в Мариуполе работает дипломатический корпус Греции и они не эвакуируются из-за обстрелов, находясь вблизи контактной линии.

"У нас в Мариуполе есть представители дипкорпуса Греции, где контактная линия, но греки никого не забрали. Я не сравниваю государства, но это такой важный сигнал, все на это смотрят", - добавил Зеленский.

По его мнению, иностранные дипломаты должны остаться в Украине.

"Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина - не "Титаник"", - добавил он.

Напомним, ранее Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Великобритания и Австралия.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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