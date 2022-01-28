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Зеленський вважає помилкою виїзд дипломатів: капітан останнім йде з корабля, а у нас не "Титанік"

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виїзд іноземних дипломатів з України помилка. За його словами, дипломати повинні залишитися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я вважаю, що це помилка і відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України. У такій ситуації всі повинні бути на місці", -

Він додав, що в Маріуполі працює дипломатичний корпус Греції і вони не евакуюються через обстріли, перебуваючи поблизу контактної лінії.

"У нас в Маріуполі є представники дипкорпусу Греції, де контактна лінія, але греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави, але це такий важливий сигнал, всі на це дивляться", - додав Зеленський.

На його думку, іноземні дипломати повинні залишитися в Україні.

"Я вважаю, що посольські працівники і дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії, представники власних країн. А ми знаємо, що капітани останніми залишають цей корабель. А Україна - не "Титанік"", - додав він.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Великобританія і Австралія.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

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