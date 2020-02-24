Зеленский назвал "маржу Холодова" антиконституционной

На сайте Верховной Рады Украины обнародованы предложения президента Украины Владимира Зеленского относительно закона №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", на который глава государства 19 февраля наложил вето и вернул в парламент, передает РБК-Украина.

Сообщается, что основная критика закона со стороны президента касалась пункта 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона.

"Предложенные п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона не соответствуют Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, Закону "О ценах и ценообразовании", а потому не могут быть поддержаны. Поэтому предлагаю п. 2 раздела II Закона исключить", - говорится в предложениях Президента Украины к закону №1049.

Напомним, данный пункт появился в законопроекте №1049 лишь за день до его принятия. 3 октября 2019, народные депутаты - члены Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесли изменения, которые абсолютно не касаются темы законопроекта, но вводят фиксированную маржу торговой наценки для оптовых (7%) и розничных (13%) компаний , которые осуществляют продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который согласно расследоания "Схем" контролирует большую сеть розничной продажи сигарет.

В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Министерство финансов Украины предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на скандальный закон №1049.

Ранее исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко на встрече с президентом Украины также призвала Владимира Зеленского применить вето против закона №1049.

"Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", - заявили в Европейской бизнес ассоциации.

Закон уже привел к кризису на табачном рынке. Четыре табачные компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках. Только за октябрь-ноябрь 2019 года госбюджет Украины потерял за данный закон более 2,5 млрд грн.