Зеленський назвав "маржу Холодова" антиконституційною

На сайті Верховної Ради України оприлюднено пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо закону №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", на який глава держави 19 лютого наклав вето і повернув у парламент, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що основна критика закону з боку президента стосувалася пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону.

"Запропоновані п. 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону не відповідають Конституції України, Господарського кодексу, Закону "Про ціни і ціноутворення", а тому не можуть бути підтримані. Тому пропоную п. 2 розділу II Закону виключити", - йдеться в пропозиціях Президента України до закону №1049.

Нагадаємо, що цей пункт з'явився в законопроекті №1049 лише за день до його прийняття. 3 жовтня 2019, народні депутати - члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внесли зміни, які абсолютно не стосуються теми законопроекту, але вводять фіксовану маржу торгової націнки для оптових (7%) і роздрібних (13%) компаній , які здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

Як писало РБК-Україна, цього тижня Міністерство фінансів України запропонувало президенту України Володимиру Зеленському накласти вето на скандальний закон №1049.

Раніше виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко на зустрічі з президентом України також закликала Володимира Зеленського застосувати вето проти закону №1049.

"Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань", - заявили в Європейській бізнес асоціації.

Закон вже призвела до кризи на тютюновому ринку. Чотири тютюнові компанії, які входять в десятку найбільших платників податків України, були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія British American Tobacco навіть зупинила свою фабрику в Прилуках. Тільки за жовтень-листопад 2019 року держбюджет України втратив за цей закон понад 2,5 млрд грн.