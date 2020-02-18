В Минфине предложили президенту ветировать "маржу Холодова"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отмену скандального закона поддержал также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Министерство финансов Украины предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на скандальный закон №1049, более известный как "маржа Холодова". Об этом говорится в официальном письме за подписью главы Департамента налоговой политики и надзора за фискальными органами Министерства финансов Украины Ларисы Максименко в ответ на запрос одной из бизнес-ассоциаций Украины, передает УНИАН.

"Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" (нормы по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)" - сказано в письме-ответе Министерства финансов.

Как отмечают в налоговом департаменте Минфина, "согласно процедуре, которая регулирует порядок изучения и визирования принятых Верховной Радой Украины законов, соответствующие предложения были направлены в адрес Кабинета Министров Украины".

Отрицательная позиция Министерства финансов по данному закону является вполне обоснованной. Ведь, по оценкам экспертов, только за октябрь-ноябрь 2019 года госбюджет Украины потерял из-за данного закона более 2,5 млрд грн.

Принятый в октябре 2019 года закон №1049 привел к полномасштабному кризису на табачном рынке. Четыре табачные компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках.

Позицию Министерства финансов и отрасли в целом разделяют и основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко на встрече с президентом Украины призвала Владимира Зеленского применить вето в отношении закона №1049.

"Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", - заявили в Европейской бизнес ассоциации.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

4 февраля 2020 года парламент подтвердил принятие законопроекта №1049. Впрочем, позиция фракции "Слуга народа" по данному законопроекту разделилась: за отмену законопроекта проголосовали лидер фракции Давид Арахамия и председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.