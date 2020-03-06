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Зеленский о сближении Макрона с РФ: вы не можете играть на два фронта

Новости » Политика     06.03.2020 - 19:29
Зеленский о сближении Макрона с РФ: вы не можете играть на два фронта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призвал оказать давление на российского президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сближение французского лидера Эммануэля Макрона с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Зеленского, французские на немецкие лидеры поддерживают Украину, однако он обеспокоен из-за усилий Макрона восстановить отношения с Москвой.

"Здесь вы не можете играть на два фронта", - заявил он.

Глава государства также призвал Макрона и немецкого канцлера Ангелу Меркель продолжить давление на Россию.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений Франции с Россией. Французский лидер отмечал, что долго размышлял о возможности изменить отношение к президенту РФ Владимиру Путину.

Также Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, нужен миру и безопасности в Европе. Макрон выразил сомнения, что Европа заинтересована в отсутствии диалога с Москвой.

Кроме того, президент Франции отмечал, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах. При этом Макрон заявлял, что санкции против России не приносят никакой пользы Европе и призвал не игнорировать Москву.

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