Макрон об отношениях с Россией: необходим диалог по коллективной безопасности

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Диалог с Россией по коллективной безопасности займет года

Франции необходим диалог с Россией по коллективной безопасности. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время своего выступления, которое транслирует Le Figaro.

Макрон отметил, что диалог с Россией займет года.

"Диалог с Россией по коллективной безопасности необходим, он займет годы", - заявил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией. Президент отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

До этого Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.

Также он заявил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что обмен политзаключенными между Украиной и РФ стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами. По его словам, "это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта".