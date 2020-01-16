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Макрон не считает войну на Донбассе помехой отношениям с Россией

Новости » Политика     16.01.2020 - 13:06
Макрон не считает войну на Донбассе помехой отношениям с Россией
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией. Об этом он заявил RFI.

Макрон отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал президент Франции.

По его словам, "если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени.

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго", - считает он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.

До этого президент Франции отметил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах.

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Новости Украины Владимир ПутинДонбассЭммануэль Макрон
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