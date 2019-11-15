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Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для нормандского саммита

Новости » Политика     15.11.2019 - 19:43
Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для нормандского саммита
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/finnishgovernment)

Макрон и Зеленский скоординировали подготовку содержательного наполнения саммита

Президентом Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что во время разговора лидеры Украины и Франции также скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

"В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации на Донбассе. Макрон, со своей стороны, подчеркнул, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции в Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил дату проведения встречи в нормандском формате.

РБК-Украина писало, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже.

Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря Путин: о встрече с Зеленским до нормандского формата речи не идет
Новости Украины Эммануэль МакронНормандский формат
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