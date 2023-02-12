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Зеленський про санкції проти "Росатому": Це непросто, є певний спротив

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українська влада робить все можливе для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, введення нових санкцій викликає певний світовий супротив, однак Україна у цьому питанні йде до успіху.

"Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні - наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії. Він заявив, що вони мають бути ізольовані від світової системи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Крім того, ми писали, що експерт Юлія Павицька, дослідниця KSE Institute, яка бере участь у підготовці санкційних пропозицій у групі Єрмака-Макфола, оцінила масштаби можливих санкцій проти "Росатома".

Раніше прем'єр України Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ ввести санкції проти "Росатому", оскільки ця компанія фінансує війну з Україною.

Також ми писали, що, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, зараз одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатому".

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