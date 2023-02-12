Зеленский о санкциях против "Росатома": Это непросто, есть определенное сопротивление

Украинские власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, введение новых санкций вызывает определенное мировое сопротивление, однако Украина в этом вопросе идет к успеху.

"Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Сдавались. Сейчас они уже действуют - например, по нефти и нефтепродуктам из России", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина потребует введения санкций против всех привлеченных в войне элементов российской системы в обеспечении террора и финансировании агрессии. Он заявил, что они должны быть изолированы от мировой системы.