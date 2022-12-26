Єрмак назвав завдання № 1 по санкціях проти Росії
Наразі одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатома".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - написав він.
Голова Офісу президента нагадав, що ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака Україна пропонувала детальний план цих санкцій.
"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортний виторг", - констатував він.
Нагадаємо, що ще в кінці серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЄС необхідно ввести санкції проти "Росатома" у відповідь на ядерний шантаж Росії.
А за думкою секретаря РНБО Олексія Данілова, головним лобістом і ідеологом російських ударів по енергетичній інфраструктурі являється заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, який раніше працював у "Росатомі".
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