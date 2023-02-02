Експерт оцінила масштаби можливих санкцій проти "Росатома"
Росія своїми діями допомагає просувати введення санкцій стосовно атомної енергетики в цілому і "Росатому" зокрема. Насамперед - це ядерний тероризм і абсолютно безвідповідальне поводження на захопленій Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Так вважає Юлія Павицька, дослідниця KSE Institute, який бере участь у підготовці санкційних пропозицій у групі Єрмака-Макфола. Вона нагадала, що, за даними української розвідки, "Росатом" співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК), допомагаючи обходити санкції шляхом постачання компонентів, технологій і сировини для ракетного палива для компаній, які вже перебувають під санкціями.
"З отриманням доказів, що "Росатом" займається не тільки ядерним шантажем, а й співпрацює з російським ВПК, вагомість аргументів України щодо якнайшвидшого накладення санкцій на російський ядерний сектор значно посилилась. Гадаю, перші санкції ми зможемо побачити у найближчих санкційних пакетах. Це питання точно є пріоритетним для українського дипломатичного фронту і не залишиться невирішеним", - зазначила Павицька.
У разі застосування санкцій щодо російської атомної енергетики під загрозу потраплять щонайменше 9 млрд доларів їх експортних надходжень - це сума доходів "Росатому" у 2021 році. Якщо санкції будуть впроваджені комплексно, то під ризик бути замороженим/нереалізованим підпаде портфель інвестиційних проєктів "Росатому" на будівництво атомних електростанцій сумою у 140 млрд доларів.
Однак, значна залежність світу від російської ядерної енергетики (до 40% світових послуг з конверсії - ред.) гальмують впровадження санкцій.
Також ускладнює процес обґрунтування необхідності запровадження санкцій те, що доходи Росії від експорту ядерної продукції складають лише 1,8% від загальних експортних доходів (за 2021 рік 494 млрд доларів).
"З іншого боку, величезний портфель закордонних інвестиційних проєктів робить країни залежними, зокрема і від російських ядерних технологій. Це створює "друзів-лобістів", таких як Угорщина, які блокують санкції", - підкреслила Павицька.
Днями РБК-Україна повідомляло, чому західні країни не поспішали із санкціями проти російської ядерної енергетики, як Україна пропонує вирішити це питання і хто може заблокувати обмеження проти РФ.
Україна сподівається, що ситуація зміниться після узгодження десятого пакету санкцій ЄС, куди можуть включити обмеження для ядерної галузі. З такою пропозицією, як писала західна преса, вже виступили Польща та Литва.
Крім того, ми писали, які попереджувальні та каральні санкції пропонують запровадити проти "Росатому".
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