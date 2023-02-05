Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії
Сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з документом, санкції, зокрема, вводять проти:
- "Росатому";
- акціонерного товариства "Атомний енергопромисловий комплекс";
- акціонерного товариства "Русатом автоматизовані системи управління";
- товариства з обмеженою відповідальністю "Русатом Цифрові рішення";
- товариства з обмеженою відповідальністю "НІІАР-Генерація";
- автономної некомерційної організації "Корпоративна академія Держкорпорації "Росатом";
- акціонерного товариства "Русатом Хелскеа";
Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України, анулювання всіх ліцензій, заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.
Реакція Зеленського
"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ ввести санкції проти "Росатому", оскільки ця компанія фінансує війну з Україною.
Також ми писали, що, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, зараз одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатому".
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