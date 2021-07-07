Зеленский о саммитах ЕС-Россия: лучше фиксировать европерспективу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. А вместо этого нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине , которая проходит в литовском Вильнюсе.

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - отметил Зеленский.