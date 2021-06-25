Послы Германии и Франции посетили МИД Украины из-за инициативы по саммиту ЕС-Россия

Послы Германии и Франции посетили Министерство иностранных дел Украины. Их вызвали в министерство для объяснения инициативы лидеров Франции и Германии по проведение саммита ЕС и России .

"Украинская сторона отметила, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не призывает Москву к выполнению минских договоренностей", - рассказали в МИД.

Иностранные дипломаты в ответ подтвердили, что Германия и Франция "неизменным друзьями Украины", а также продолжают прилагать усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием", - добавили в МИД.