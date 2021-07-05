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Зеленский попросил главу Всемирной таможенной организации о большей помощи в реформе

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 20:11
Зеленский попросил главу Всемирной таможенной организации о большей помощи в реформе Фото: президент Владимир Зеленский и генсек ВТО Кунио Микурия (фото) president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком Всемирной таможенной организации Кунио Микурией. Стороны обсудили внедрение реформы украинской таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе разговора Зеленский отметил помощь Всемирной таможенной организации в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни, но отметил, что Украина хотела бы еще большей помощи.

"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессов, поддержке по обеспечению прозрачности работы таможни", - сказал он.

Со своей стороны Микурия выразил готовность предоставить экспертов организации для методического сопровождения реформы в Украине, а также их привлечения к подготовке и повышению профессионального уровня украинских таможенников.

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таможня реформы Владимир Зеленский
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