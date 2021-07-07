Зеленський про саміти ЄС-Росія: краще фіксувати європерспективу України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Євросоюзу не слід зосереджуватися на відновленні самітів з Росією. А замість цього треба активніше фіксувати європейську перспективу Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні , яка проходить у литовському Вільнюсі.

За його словами, на сьогодні триває робота з європейськими країнами щодо підписання декларацій про підтримку курсу України на вступ до ЄС.

"Я впевнений, що тих, хто підтримує Україну набагато більше. І саме в цьому Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і європейським принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС - Росія, мені здається, краще фіксувати європейську перспективу України", - зазначив Зеленський.

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