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Зеленский о саммитах ЕС-Россия: лучше фиксировать европерспективу Украины

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Вильнюс, Среда 07 июля 2021 10:21
Зеленский о саммитах ЕС-Россия: лучше фиксировать европерспективу Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. А вместо этого нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе.

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, в июне немецкий канцлер Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС - Россия, ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. При этом Польша, например, выступила категорически против.

МИД Украины вызывал послов Германии и Франции из-за этой инициативы, пока о конкретных планах по саммитам речь не идет. Евросоюз прекратил диалог с Москвой в 2014 году из-за агрессии в Украине.

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