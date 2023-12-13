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Зеленський розповів про зустріч з Орбаном: поставив питання і чекає відповіді

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі в Аргентині, президент Володимир Зеленський пояснив угорському прем'єру Віктору Орбану те, що Угорщина не має жодних причин блокувати вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

За словами Володимира Зеленського, Україна та Угорщина повинні  організувати конструктивну зустріч між країнами. Це допоможе підтримувати діалог й розв'язувати проблеми. Водночас він не бачить в цьому питанні глобальної проблеми. 

Серед інших питань був вступ України до Європейського союзу. Президент пояснив Орбану, що останній не має жодної причини блокувати інтеграцію нашої країни, в інакшому випадку він попросив назвати хоча б одну з них. 

"Друге, я думаю, що я був правий і я дуже прямо дав йому інформацію, він не має жодної причини блокувати українське членство у ЄС і я попросив його назвати хоча б одну причину - і я чекаю відповіді", - пояснив Зеленський. 

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу. При цьому Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУгорщина