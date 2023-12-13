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Зеленский рассказал о встрече с Орбаном: задал вопрос и ждет ответа

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время встречи в Аргентине президент Владимир Зеленский объяснил венгерскому премьеру Виктору Орбану то, что у Венгрии нет никаких причин блокировать вступление Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы.

По словам Владимира Зеленского, Украина и Венгрия должны организовать конструктивную встречу между странами. Это поможет поддерживать диалог и решать проблемы. В то же время он не видит в этом вопросе глобальной проблемы. 

Среди других вопросов было вступление Украины в Европейский союз. Президент объяснил Орбану, что последний не имеет никакой причины блокировать интеграцию нашей страны, в противном случае он попросил назвать хотя бы одну из них. 

"Второе, я думаю, что я был прав и я очень прямо дал ему информацию, он не имеет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС и я попросил его назвать хотя бы одну причину - и я жду ответа", - пояснил Зеленский.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога. При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВенгрия