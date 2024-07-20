Зеленський розповів про свою розмову із Трампом

Український президент Володимир Зеленський в ході розмови із Дональдом Трампом обговорив, зокрема, підтримку Києва з боку Вашингтона. Також сторони домовилися про особисту зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Зеленського.

Президент зазначив, що їхня розмова відбулася "щоб привітати його з висуненням від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії".

"Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому", - написав Зеленський.

Також він відзначив "життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації".

"Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу у зміцненні нашої спроможності протистояти російському терору. Щодня тривають російські напади на наші міста та села", - йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, президент України поінформував про домовленість "із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Що передувало

Нагадаємо, перед тим американське видання CNN писало, що 19 липня у екс-президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського була запланована телефонна розмова.

Пізніше цієї ночі джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що Зеленський розмовляв із Дональдом Трампом. При цьому деталі розмови тоді не розкривалися.

Варто зауважити, що Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом США він начебто може зупинити війну РФ проти України. А 19 липня екс-президент Штатів сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком, та "протягом 24 годин".

Своєю чергою на таку заяву відреагував український президент. Зеленський в інтерв’ю BBC наголосив, що проста зупинка війни означатиме втрату Україною територій та перемогу російського диктатора Путіна, а Київ ніколи на це не піде.