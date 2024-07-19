У Трампа та Зеленського відбудеться телефонна розмова, - CNN
У п'ятницю, 19 липня, у колишнього президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського заплановано телефонну розмову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Цей дзвінок стане першою розмовою з того часу, як Трамп залишив Білий дім. Він відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні, якщо він переможе на виборах президента США у листопаді.
Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого часу точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.
У CNN додали, що Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну в Україні за один день. Але залишається незрозумілим, як він добиватиметься миру.
Нагадаємо, що нещодавно Трамп знову похвалився «хорошими» відносинами з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що за його правління Росія не вторглася б в Україну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в інтерв'ю BBC президент Зеленський заявив, що Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.
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