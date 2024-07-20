Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с Дональдом Трампом обсудил, в частности, поддержку Киева со стороны Вашингтона. Также стороны договорились о личной встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Зеленского.
Президент отметил, что их разговор состоялся "чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании".
"Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", - написал Зеленский.
Также он отметил "жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации".
"Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села", - говорится в публикации Зеленского.
Кроме того, президент Украины проинформировал о договоренности "с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным".
Что предшествовало
Напомним, перед этим американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.
Позже этой ночью источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили, что Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом. При этом детали разговора тогда не раскрывались.
Следует отметить, что Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом США он якобы может остановить войну РФ против Украины. А 19 июля экс-президент Штатов сказал, что может остановить любую войну телефонным звонком, и "в течение 24 часов".
В свою очередь на такое заявление отреагировал украинский президент. Зеленский в интервью BBC подчеркнул, что простая остановка войны будет означать потерю Украиной территорий и победу российского диктатора Путина, а Киев никогда на это не пойдет.
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