ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години"

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 12:32
UA EN RU
Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський прокоментував старе твердження кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він зможе завершити війну Росії з Україною "за 24 години".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю Зеленського BBC.

Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України.

Напередодні він заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала.

Як це буває зазвичай, заяви Трампа не завжди відповідають фактам. Через це президент США Джо Байден звинувачував Трампа у брехні.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня між Трампом і Зеленським запланована телефонна розмова, яка відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни у разі обрання президентом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп
NEWS
"Компанії у нокдауні". Як глобальний ІТ-збій зачепив світових гігантів та позначився на Україні
"Компанії у нокдауні". Як глобальний ІТ-збій зачепив світових гігантів та позначився на Україні
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла