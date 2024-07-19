Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував старе твердження кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він зможе завершити війну Росії з Україною "за 24 години".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю Зеленського BBC.
Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".
На його переконання, платити за це довелося б Україні.
"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.
Заяви Трампа
Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України.
Напередодні він заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала.
Як це буває зазвичай, заяви Трампа не завжди відповідають фактам. Через це президент США Джо Байден звинувачував Трампа у брехні.
Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня між Трампом і Зеленським запланована телефонна розмова, яка відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни у разі обрання президентом.