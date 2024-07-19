Трамп заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Голосу Америки .

Зазначимо, що у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні та інші конфлікти, які виникли останнім часом.

За його словами, завдяки перемозі на виборах у листопаді "роки війни, хаосу та слабкості закінчаться". Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн за винятком ІДІЛу, і він зупинить усі війни телефонним дзвінком.

"Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком", - заявив Трамп.

Також у ході свого виступу він сказав, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала. Його боялися як РФ, так і Китай.

"Я закінчу кожну міжнародну кризу, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну між Росією та Україною", - сказав Трамп під час свого виступу.

Водночас CNN зазначає, що колишній президент США помилково стверджує, що за його правління "світ був миром". Видання пише, що коли Трамп залишив свою посаду на початку 2021 року, були десятки невирішених воєн і збройних конфліктів. Зокрема: